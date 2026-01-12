محافظ الأحساء يناقش مستقبل الصحافة مع أعضاء الهيئة

ناقش الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء في مقر المحافظة، الإثنين، مع عضوان الأحمري، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وأعضاء المجلس، مستقبل الصحافة المحليّة.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، اطلع محافظ الأحساء، خلال اللقاء على جهود مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وأعماله، وما تقوم به الهيئة من أدوار في تنظيم العمل الصحافي، وتعزيز المهنية الإعلامية، ورفع كفاءة الممارسين، وتطوير البيئة الإعلامية، وتمكين الكوادر الوطنية، إضافة إلى برامج الهيئة ومبادراتها الهادفة إلى دعم الإعلام المسؤول، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، والاطّلاع على برنامج الوفود الإعلامية المحلية والدولية التي تزور المحافظة حاليًا.

وأكَّد محافظ الأحساء على أن ما يحظى به قطاع الإعلام من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ أسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي، وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام المهني في إبراز منجزات الوطن، ونقل رسالته وقيمه، وتعزيز التواصل مع المجتمع.

من جهته، أعرب الأحمري عن الشكر والتقدير لمحافظ الأحساء على دعمه للإعلام في المحافظة، واهتمامه بتطوير منظومة الإعلام في الأحساء.