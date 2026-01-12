جنوه يكتسح كالياري بثلاثية

عاد فريق جنوه الأول لكرة القدم لطريق الانتصارات بالفوز 3 -0 على ضيفه كالياري، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري

أنهى جنوه الشوط الأول متقدما بهدف مبكر سجله لورينزو كولومبو بعد مرور سبع دقائق. وفي الشوط الثاني، أضاف مورتن فريندروب وليو أوستيجارد الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 75 و78، ليحقق الفريق فوزه الأول في آخر خمس جولات بعد خسارتين وتعادلين ليرفع رصيده

إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما كالياري فتراجع للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة أيضا متخلفا بفارق الأهداف عن جنوهع، وذلك بعدم تلقى خسارته التاسعة في مشواره بالدوري.

وسيلعب جنوه في الجولة القادمة خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على بارما، الأحد، وقبلها بيوم يستقبل كالياري ضيفه يوفنتوس.

شرح الصورة: لاعبو فريق جنوه يحتفلون بالفوز على كالياري في الدوري الإيطالي الإثنين (جنوة - المركز الإعلامي)