جولة سوشال ميديا

* أصبحت السوشل ميديا من يوميات الإنسان المعتادة، ولا مشكلة في ذلك إذا كانت المشاهدات مفيدة، أما الخطر ففي الفيديوهات القصيرة العشوائية التي نشاهدها، لأن لا فائدة منها، كما أنها تسبب الإدمان والتشتت، حتى إيلون ماسك وصفها بأنها أخطر ما في السوشال ميديا على الإنسان. اليوم اخترت مجموعة من المقاطع التي أعجبتني في جولتي الأخيرة عبر المنصات.

* في التيك توك صادفت مقطعًا من لقاء نادر لعالم الاجتماع علي الوردي، تحدث فيه عن التقليد، ومع أن المثال الذي طرحه الوردي كان عن الكتابة إلا أنه صالح لمختلف المجالات لا أشجع التقليد لأنه يتلف الشخصية، كل واحد له شخصيته وله أسلوبه، لا تحاول أن تقلد. أتذكر في بعض الأيام كان لدينا طه حسين والعقاد والمازني، وكل واحد كان يحاول تقليد واحد من هؤلاء الكتاب، يريد أن يصبح كاتبًا.. لا تقلد.. أنت شخصيتك منفردة ويجب أن يكون أسلوبك من شخصيتك، حتى قال أحد المفكرين الفرنسيين المشهورين: الأسلوب هو الشخصية.

* في اليوتيوب سأل مذيع الشارع في لندن أحد المسنين السؤال التالي: كيف ينبغي أن أتعامل مع الناس؟ أجاب: اقبل الناس كما هم لكن ضعهم في المكان الذي يليق بهم. أنت المدير التنفيذي لحياتك، وظِف، افصل، ورقِ، بسحب ما يستحقون.

* حكاية طريفة عن صناعة الأخبار ومصادر النقل، نقلتها أحلام مستغانمي عبر «x». الحكاية أمريكية تقول لا تصدق كل ما تسمع «للتأمل.. وقِس نشرة الأخبار على هذا!».

قبيلة من الهنود الحمر سألوا زعيمهم: هل سيكون الشتاء القادم باردًا أم معتدلًا.. وكي يثبت الزعيم الجديد رصانة توقعاته رغم جهله بتوقعات الطقس أجاب بحذر: نعم سيكون باردًا، ابدؤوا بجمع الحطب للتدفئة!.

بعد فترة وجيزة، أراد الزعيم التيقن من صحة توقعاته، فاتصل بهيئة الأرصاد الجوية وسأل الموظف المسؤول: هل سيكون الشتاء القادم باردًا... أجابه الموظف نعم سيكون باردًا جدًا!، فجمع الزعيم رجال عشيرته من جديد وقال لهم:

الشتاء سيكون أكثر من بارد، اجمعوا كل ما تصل إليه أيديكم من الحطب، بعد فترة أراد الزعيم التأكد من أن التوقعات لم تتغير، فعاد واتصل بموظف الأرصاد الجوية ليطرح عليه نفس السؤال... فأجابه الموظف: سيكون مرعبًا في برودته، برودة لم تعرف البلاد مثيلًا لها في تاريخها!! فسأله الزعيم: وكيف تعرف ذلك؟ أجابه الموظف: لأن الهنود الحمر يجمعون الحطب بجنون منذ أكثر من شهر...!».