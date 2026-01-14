«NBA».. ثاندر يتفوق ويُنهي سلسلة الهزائم

قاد الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر، لاعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، زملاءه إلى إنهاء سلسلة من ثلاث خسائر متتالية أمام سان أنتونيو سبيرز بفوزهم عليه بنتيجة 119ـ98، ضمن منافسات المنطقة الغربية في دوري المحترفين الأمريكي «NBA».

وشكَّل سان أنتونيو عقدة لحامل اللقب الموسم الجاري، بعدما فاز في المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين ديسمبر الماضي، لكن أوكلاهوما سيتي تمكّن أخيرًا من فرض تفوّقه على فريق الفرنسي فيكتور ويمبانياما في ملعب «بايكوم سنتر».

وبعد شوط أول متكافئ، انفجر ثاندر هجوميًّا في الربع الثالث مسجّلًا 40 نقطة، منها 15 لجيلجيوس ألكسندر، مبتعدًا بفارق 19 نقطة ويمهّد الطريق نحو الفوز.

وأنهى جيلجيوس ألكسندر المباراة بـ34 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما سجَّل جايلن وليامس 20 نقطة مع 3 تمريرات حاسمة، وأضاف أليكس كاروستو 13 نقطة من مقاعد البدلاء.

وتصدّر ستيفون كاسل قائمة مسجلي سان أنتونيو بـ20 نقطة، فيما اكتفى ويمبانياما بـ17 نقطة.

ورفع أوكلاهوما بعد الفوز رصيده إلى 34 انتصارًا مقابل 7 خسائر، ليبقى في صدارة المنطقة الغربية، فيما تراجع سان أنتونيو بفارق 6.5 مباراة عن المتصدر.