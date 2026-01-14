11 متدربا يتجاوزون دورة الكوراش

أنهت اللجنة السعودية للكوراش الدورة التمهيدية للمدربين الفنيين، الأربعاء، التي نظمت على مدى 7 أيام بمقر معهد إعداد القادة في الرياض.

وقدَّم علي سراج، المدير الفني للجنة السعودية للكوراش، والدكتور عبد الله الريدي والدكتور علي القحطاني وعلي البكر الدورة التمهيدية للمدربين ضمن برنامج علمي يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وتجاوز 11 متدربًا الدورة من أصل 21 مشاركًا بعد استكمال متطلبات البرنامج، الذي ركَّز على التهيئة الرياضية وأقسام التدريب الحديث، وعلاقة علم النفس في متابعة أداء اللاعبين، إضافةً إلى التعرف على أسباب الإصابات الرياضية وطرق الوقاية منها، إلى جانب تطبيقات عملية ميدانية.

وأوضحت اللجنة، في بيان المركز الإعلامي، أنَّ الدورات المقبلة لمدربي رياضة الكوراش سيتم الإعلان عنها عبر حسابات اللجنة في منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون التسجيل في الدورة عن طريق معهد إعداد القادة إلكترونيًّا.