سفيكو: غيرت الوحدة.. ورفضت 4 أندية سعودية

لفت البوسني روسمير سفيكو، مدرب الوحدة، الأنظار عندما قاد فريقه إلى ثلاث انتصارات متتالية في دوري يلو بفوزه على العدالة والجبيل والعربي، ليقفز بفريقه 10 مراكز دفعة واحدة محتلًا المركز العاشر بعد أن قبع في قاع الدوري أسابيع طويلة.. تولى سفيكو تدريب منتخبي الشباب وتحت 21 عامًا البوسنيين، كما حقق ثلاثة ألقاب دوري بوسني وتوّج مرتين ببطولة الكأس ثم أنقذ فريق داليان ترانسندنس الصيني من الهبوط، ليتولى بعدها الدفة الفنية لفريق العربي الكويتي ثم العروبة موسم 2023ـ 2024 وقادهم إلى الصعود إلى دوري روشن قبل أن درب الرجاء المغربي لموسم واحد، ثم كاظمة الكويتي والقسنطيني الجزائري.. التقته «الرياضية» في هذا الحوار ليكشف عن أسباب عودة الفريق إلى سكة الانتصارات والفرق بين تجربته مع العروبة قبل الوحدة وكذلك المدرسة التدريبية التي يتبناها.

ماذا فعلت مع الوحدة حتى تحقق 3 انتصارات متتالية قبل التعادل في الجولة الماضية؟

غيّرت من بعض السلوكيات الفنية والتكتيكية، وزرعت فيهم الرغبة في القتال على كل كرة مفقودة حتى يستردوها وكلها أشياء كانت تنقصهم.

وما أهم ما كان ينقصهم في الفترة الماضية؟

شيئان، الأول الثقة فأي لاعب في العالم إذا فقد الثقة فشل والحمد لله استردوها، والثاني اللعب الجماعي ونجحت مع الجهاز المعاون في جعل المنظومة الوحداوية أسرة واحدة تجيد تصحيح الأخطاء مما أجبرني على دعمهم ومساندة الوحدة.

لماذا قبلت بتدريب الوحدة؟

أسباب ثلاثة قادتني لقيادة الوحدة، أولها إنه نادي عريق وله اسمه وتاريخه ويضيف لأي مدرب، والثاني وجودي في مكة المكرمة حيث الحرم والكعبة وأجواء روحانية يعشقها أي مسلم، والثالث ارتياحي الشديد بعد تواصل الكابتن حاتم خيمي والكابتن عبد الله خوقير، فقد شجعاني كثيرًا على التضحية بكل العروض من أجل الوحدة، فاتصالاتهما كلمة السر في قيادة الوحدة.

ماذا تقصد بالتضحيات؟

رفضت 4 عروض لأندية سعودية للعمل بها، وكذلك تركت العمل في الدوري الجزائري، وفضلت القدوم للوحدة والسبب الرئيسي المعاملة الراقية والرائعة لخيمي وخوقير كما ذكرت.

هل قبولك التدريب مغامرة أم تحدٍ جديد لك؟

قبولي العمل بالوحدة تحدٍ جديد لإثبات قدرتي على العطاء، شجعني عليه روح التحدي الكبيرة التي رأيتها في فلسفة رئيس النادي والحمد لله تسلمت الفريق ورصيده 6 نقاط، الآن وصل الرصيد إلى 18 نقطة، لأنني لي منهج خاص وسياسة تدريبية تدعمني دائمًا.

إلى أي المدارس التدريبية ينتمي سفيكو؟

أميل للنزعة الهجومية وفرض أسلوبي على الفريق المنافس إذا كنت أمتلك الخامات الفنية القادرة على تنفيذ تلك الطريقة، كما أنحاز للاعب صغير العُمر الذي يمتلك الروح القتالية في الملعب، والذي ينفذ تعليماتي حرفيًا.

ما الاختلاف بين تجربة العروبة ومحطة الوحدة الحالية؟

تجربتي مع العروبة موسم 2023-2024 بدأت من أول الموسم حتى آخره نجحت خلالها في تكوين فريق متكامل وسط أجواء أسرية من أجل الوصول إلى روشن، أما تجربتي الحالية مع الوحدة مليئة بالتحدي والرغبة في النجاح خاصة وأنه فريق عريق لديه مقومات النجاح ولديهم فريق جيد ومؤسس ويستحقون الحضور في دوري المحترفين.

أي المراكز يحتاجها الفريق لتدعيمه؟

الفريق يحتاج على الأقل 6 لاعبين في مراكز الدفاع والوسط والهجوم، والأخير يحتاج إلى مهاجم قوي مميز يعوض رحيل ديمبلي، نحتاج إلى لاعبين بدلاء على مستوى عالٍ ليكون لكل لاعب بديل جاهز.

برأيك هل اللاعبون الحاليون قادرون على المنافسة للصعود؟

المنافسة على العودة لروشن تحتاج لاعبين في كل مركز على مستوى عالٍ حتى نتصدى للظروف الطارئة مثل البطاقات الملونة والإصابات والإيقافات، فقناعتي أن يكون اللاعب البديل على نفس كفاءة اللاعب الأساسي فجميع الفرق الأخرى المنافسة تمتلك لاعبين على مستوى عالٍ سواء محليين أو أجانب.

بعد التعادل الأخير مع الجندل كيف ترى حظوظ الفريق أمام الجبلين؟

تعادلنا مع الجندل لأننا نعاني من عدم وجود رأس حربة قوي فضاعت كل فرص التسجيل، أما مباراة الجبلين القادمة ستكون حاسمة لنا وستكون من نصيبنا، خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة علي عدنان أحد الأعمدة الرئيسية في الخط الدفاعي لفريقنا.