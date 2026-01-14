القادسية يستعرض

استعرض فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، بانتصار عريض أمام ضيفه الفيحاء، بعدما كسبه بنتيجة 5ـ0 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 15 من المسابقة. تصوير: عيسى الدبيسي