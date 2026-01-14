داكار.. المرحلة العاشرة

شهدت المرحلة العاشرة من رالي داكار السعودية منافسة قوية بين المتسابقين خلال المرحلة العاشرة، بين المخيم وبيشة «الماراثون»، التي بلغت مسافتها الإجمالية 420 كم، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ رالي داكار)