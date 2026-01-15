بونو.. قفاز ذهبي في 5 بطولات

تألق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مجددًا وقاد «أسود الأطلس» إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الأربعاء على حساب نيجيريا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0ـ0، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، ويتصدى بونو لركلتين من صامويل شوكويزي وبرونو أونيميتشي، ليفوز أسود الأطلس بنتيجة 4ـ2 بالترجيحية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتألق فيها بونو أثناء ركلات الترجيح، بعد تصديات لافتة في 4 بطولات كبرى بينها قيادته المغرب على حساب إسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر.

وتصدى بونو حينها لركلتي ترجيح من سيرجيو بوسكيتس وكارلوس سولير، ثنائي إسبانيا، ليسهم بوضوح في فوز المغرب وعبوره نحو ربع النهائي، حيث واصل مشواره بالفوز على البرتغال بهدف نظيف في دور الثمانية، قبل الحصول على المركز الرابع في المونديال العالمي.

وفي نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2023، قاد بونو فريقه السابق إشبيلية الإسباني للتتويج باللقب القاري، بعد تألقه في ركلات الترجيح بتصديه لركلتي مانشيني وإيبانيز ثنائي روما الإيطالي، ليفوز إشبيلية على روما بنتيجة 4ـ1، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وبعد انتقاله إلى الهلال، كان بونو سببًا رئيسًا في تتويج الأزرق بلقب كأس الملك عام 2024، بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 5ـ4 بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1ـ1.

وتصدى الحارس المغربي في تلك المباراة لركلتين من علي الحسن ومشاري النمر، ثنائي النصر، ليسهم بوضوح في فوز الهلال بلقب الكأس، بعد تحقيق لقب دوري المحترفين السعودي في الموسم ذاته.

وفاز الهلال على الأهلي بنتيجة 4ـ1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أغسطس 2024، حين أكمل الهلال طريقه وفاز باللقب في النهائي على حساب النصر.

وكان بونو السبب الرئيس في تأهل الهلال إلى المباراة النهائية حينها، حين تصدى لركلة ترجيح من جابرييل فيجا لاعب الأهلي، وبعدها أهدر روجير إيبانيز المدافع الأهلاوي ركلة أخرى، ليتأهل الهلال إلى المباراة النهائية ويفوز باللقب بعدها.