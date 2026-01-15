لوزان: إسبانيا عالمية في السعودية

يُعد رافائيل لوزان هو الرئيس السادس والعشرين للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد أن فاز بالانتخابات 2024، حيث تفوق على منافسه سالفادور جوما.

ويبلغ لوزان من العمر «57 عامًا»، وتحدث في حواره مع «الرياضية» عن تجربة كأس السوبر الإسباني في السعودية بنسخته السادسة، وأبرز المكتسبات التي حصل عليها، كذلك عن حضور الجمهور السعودي الذي حضر في المواجهات الثلاث، كما روى التجربة التي تجرى للمرة الأولى وهي «قرية المشجعين» على ضفاف البحر الأحمر.. لوزان تحدث عن أمور مهمة وكشف عن تفاصيل جديدة.

01

أريد أن أسألك عن التقييم الكامل لاحتضان السعودية كأس السوبر الإسباني لكرة القدم؟

حالف الحظ كرة القدم الإسبانية بوجود شريكٍ مميزٍ في المملكة العربية السعودية باحتضان السوبر الإسباني، هذا أسهم في الارتقاء ببطولة كأس السوبر الإسباني إلى العالمية.

02

هل نجحت البطولة بوجودها في السعودية؟

بكل ثقة أقول لك إن هذه البطولة، التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم في السعودية تجاوزت حدود إسبانيا وأصبحت مرجعًا عالميًا.

03

نريد أن نعرف الأرقام والإحصاءات التي جعلت البطولة تعانق العالمية؟

لمسنا خلال الأعوام الماضية تأثير كأس السوبر عامًا بعد عام، واستطاعت البطولة أن تجذب جمهورًا تلفزيونيًا هائلًا حول العالم «أكثر من 500 مليون مشاهد»، ونعتقد أنها ستواصل نموها في الأعوام المقبلة، ونأمل أن تستمر في ذلك.

04

انتهت النسخة السادسة من كأس السوبر الإسباني التي تحتضنها السعودية.. هل نجحت بالفعل؟

لقد حققت كأس السوبر نجاحًا باهرًا بالفعل، شاهدنا المستويات المميزة والحضور الجماهيري الرهيب، هذا أكبر دليل على النجاح.

05

تتحدث عن الحضور الجماهيري السعودي في النسخ الست الماضية، هل تعد ذلك مؤشرًا على النجاح؟

لقد أظهر المشجعون السعوديون مدى شغفهم بالرياضة وكرة القدم، ومن خلال كأس السوبر الإسباني، نُتيح لعشاق كرة القدم الإسبانية في السعودية فرصة أن يعيش المشجع السعودي إثارة مشاهدة أندية كبيرة مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وفي هذه النسخة ظهر أيضًا فريق أتلتيك بلباو عن قرب.

06

شاهدنا تجربة «قرية المشجعين» للمرة الأولى على ساحل البحر الأحمر.. ما رأيكم بها؟

هذه خطوة أخرى نحو تقريب كأس السوبر الإسباني من المشجعين هنا في المملكة العربية السعودية. تُعدّ منطقة المشجعين سمةً بارزةً في بطولات كرة القدم الإسبانية الأخرى، مثل كأس الملك، وقد جلبناها هذا العام إلى جدة للمرة الأولى. جهّزناها بمعرض صور ومنطقة ألعاب للأطفال وعرض لأهم الكؤوس التي فاز بها المنتخب الإسباني، وبالطبع كأس السوبر نفسها. زارها بعضٌ من أبرز نجوم كرة القدم الإسبانية، وقد أُقيمت في موقعٍ خلّاب على شاطئ البحر الأحمر وكان الإقبال عليها رائعًا.

07

هل من الممكن أن نشهد بطولة كأس السوبر الإسباني في مدن سعودية أخرى، أم ستعود إلى الرياض؟

لقد استمتعنا كثيرًا باللعب في كل من جدة والرياض وفي كل مكان لعبت فيه البطولة، شعرنا بحفاوة بالغة بكرة القدم الإسبانية، وبعد نهاية كل نسخة تخضع إلى تقييم كامل واجتماعات متعددة، بعدها يأتي القرار بعد الدراسة.

08

ما رأيك في ملعب «الإنماء» الذي يوجد في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أسألك عن مرافقه وملاعب التدريب وكل ما يحتويه؟

الصور التي تُنشر حول العالم من مباريات كل نسخة من كأس السوبر خير دليل على الرعاية التي يتمتع بها المكان، ويُضاهي الملعب أفضل الملاعب الرياضية في العالم، نحن سعداء للغاية باللعب في مثل هذه المرافق المتميزة، وأود أن أهنئ جميع المنظمين على العمل الرائع الذي قاموا به طوال البطولة، ليس فقط في الملعب، بل أيضًا في ملاعب التدريب، وسهولة الوصول، وكل ما يحيط به.

09

كيف هي جدة، المدينة التي استضافت كأس السوبر الإسباني العام الجاري؟

جدة مدينة مضيافة، فإلى جانب مرافقها الرياضية تتميز ببلدتها القديمة التاريخية وتاريخها العريق، وارتباطها الوثيق بالبحر الأحمر، إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا وأن أستمتع بمدينة جدة خلال النسخة الحالية.