علوان.. الرياض المحطة السادسة

وصل الأردني علي علوان، مهاجم فريق الرياض الأول لكرة القدم الجديد، إلى محطته الاحترافية السادسة، التي بدأها قبل نحو 5 عوام من الجزيرة في بلاده.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» ذكر، صباح الخميس، أن علوان وقّع لمدة عام ونصف العام مع الرياض بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الكرمة العراقي.

بدأ مسيرته في الأردن مع الجزيرة وخاض تجارب احتراف في قطر مع الشمال والخور، وفي ماليزيا مع سيلانجور، ثم في العراق مع الكرمة.

علوان خطف الأنظار في ليلةٍ لن ينساها الأردنيون بثلاثيةٍ في شباك المنتخب العُماني، منحت «النشامى» تذكرةً ذهبيةً، إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الأردن.

في عمَّان، وُلِدَ علي إياد علي علوان في مارس 2000، وبدأ حلم الفتى طويل القامة «184 سم»، يتشكَّل تدريجيًّا. كانت كرة القدم ملعبه، والجزيرة مدرسته، ليبدأ رحلة صعوده، وبحلول 2018، وهو في الـ 18، أصبح نجمًا أساسيًّا في الفريق، يُبهِر الجماهير بمهاراته وسرعته.

ولم يكتفِ علوان بالتألُّق المحلي، فطموحه دفعه إلى الدوري القطري حيث انضمَّ إلى نادي الشمال عام 2022. هناك، سجل تسعة أهدافٍ، وصنع عشرةً في 45 مباراةً، قبل أن ينتقل معارًا إلى الخور في 2024، ويضيف أربعة أهدافٍ، ويصنع اثنين في ثماني مبارياتٍ فقط.

المفاجأة الكبرى جاءت في 2024 عندما اختار وجهةً غير متوقَّعةٍ. الدوري الماليزي الممتاز مع نادي سيلانجور.

وفي أول ظهورٍ له، سجل في فوزٍ ساحقٍ 4ـ0 على كوتشينج سيتي، ثم في دوري أبطال آسيا حيث أذهل الجميع بهدفٍ حاسمٍ في شباك العملاق الكوري تشونبوك هيونداي موتورز، ليقود سيلانجور للفوز 2ـ1.

ولم تتوقف براعته عند هذا الحد، إذ قاد فريقه للفوز بكأس التحدي الماليزي 2025 مسجلًا هدفين في النهائي.

وعلى الساحة الدولية، بدأت قصة علوان مع المنتخب الأردني، 12 نوفمبر 2020، بمباراةٍ تجريبيةٍ أمام العراق، انتهت بالتعادل.

أمَّا هدفه الأول، فجاء في 2021 أمام البحرين، ثم وضع «هاتريك» في شباك ماليزيا.

وتحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد، أصبح علوان ركيزةً أساسيةً في كأس العرب 2021 حيث وصل الأردن إلى ربع النهائي.

وفي كأس آسيا 2023، برز دوره لاعبًا متعدد المهام، يحتفظ بالكرة، ويراوغ في المساحات الضيقة، ويدافع بقوة على الرغم من غيابه عن التسجيل.

وإثر إصابةٍ قويةٍ، أبعدته عن ثلاث مبارياتٍ في التصفيات الآسيوية، عاد علوان في الوقت المناسب وقاد حلم المونديال إلى الواقع.

في محطته الأخيرة قبل الرياض، لعب علوان 10 مباريات مع الكرمة العراقي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.