الاتفاق.. ديمبلي وحيدا أمام الاتحاد

اعتمد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على الفرنسي موسى ديمبلي في خط الهجوم وحيدًا، خلال المناورة الأخيرة عصر الخميس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشهري، أوقف المناورة أكثر من مرة، سعيًا منه لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة جدة، بعد التعثر الأخير أمام الخليج على ملعبه بنتيجة 1ـ2.

إلى ذلك، أكد سعد الشهري، مدرب الفريق الشرقاوي، جاهزيتهم لخوض هذه المباراة، مشددًا على أهمية نقاطها بهدف تعديل المسار بعد التعثر في الجولة الماضية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمقر النادي في الدمام: «أثق كثيرًا في قدرتنا على تقديم أداء يعكس العمل الذي تم الفترة الماضية، خاصة بعد التعثر أمام الخليج، ونعلم حجم المسؤولية الملقاة علينا، ولابد من التركيز ومعالجة الأخطاء، والظهور بالمستوى الفني الذي كنا عليه منذ استئناف الدوري».

وتابع: «مواجهة الاتحاد دائمًا ما تكون قوية وصعبة، كونه فريقًا يملك عناصر مميزة وخبرة كبيرة، لكننا نثق في إمكاناتنا، ونعد جماهيرنا بالعودة من جدة بنتيجة إيجابية، لأن هدفنا واضح ويتمثل بحصد النقاط الثلاث وإسعاد جماهيرنا والعودة إلى سكة الانتصارات».

واختتم الشهري حديثه وقال: «نثق في جميع اللاعبين وسنعمل على أدق التفاصيل داخل الملعب، من خلال التنظيم الدفاعي والحلول الهجومية، ولابد من التركيز والانضباط طوال الدقائق التسعين، كون المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح جماعية تلبي طموحات الجميع».

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة في قائمة دوري «روشن» برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات وخسارة 4 ومثلها تعادل.