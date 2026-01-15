منافسات السيدات.. كأس الاتحاد ينطلق الجمعة

تعود منافسات كأس الاتحاد السعودي للسيدات من خلال مباريات الدور ربع النهائي، التي تنطلق الجمعة والسبت.

ويُفتتح الدور بقمة الكلاسيكو، الجمعة، التي تجمع فريق الهلال الأول لكرة قدم السيدات والأهلي على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض العاصمة السعودية، فيما يستضيف الاتحاد نظيره القادسية.

وتتواصل مباريات الدور، السبت، بلقاءين، حينما ينزل النصر ضيفًا على منافسه نيوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بينما يحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر مواجهة شعلة الشرقية أمام العلا.

وعلى مستوى الهدّافات، تشهد البطولة تنافسًا متقاربًا، إذ تتقاسم خمس لاعبات صدارة القائمة برصيد هدفين لكل لاعبة، وهن المغربية غزلان الشباك، والنيجيرية أسيسات أوشوالا من الهلال، وآشلي بلمتر ولمار محمد من الاتحاد، إلى جانب الترينيدادية ماريا سيرانت لاعبة نيوم.