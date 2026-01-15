بسبب سوء السلوك.. منع إيتو من دخول الملاعب 4 مباريات

وجّهت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تهمة سوء السلوك لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، ومنعته من دخول الملاعب لأربع مباريات رسمية، وغرمته 20 ألف دولار.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الخميس أن إيتو «44 عامًا» خرق مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في المادة «32» من النظام الأساسي للاتحاد والمادة 82 من قانون الانضباط على خلفية ما بدر منه في مباراة الكاميرون أمام المغرب «0ـ2» في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية يوم التاسع من يناير الجاري.

وبدأ إيتو الذي كان يتابع المباراة من على المنصة الرئيسة غاضبًا من قرارات التحكيم، وشوهد وهو يشير ويلوح بيديه تجاه فوزي ليكجا، نظيره المغربي، وباتريس موتسيبي رئيس «كاف» الجالسين بالقرب منه.

من جهته، رفض الاتحاد الكاميروني العقوبات الموجهة إلى رئيسه وأكد في بيان أنها «تفتقر لأي مبرر صريح» مشيرًا إلى أن إيتو يحظى بـ«دعمه الثابت». وأوضح أن الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار أثارت قضايا جدية فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحاكمة.