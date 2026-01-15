بعد صدمة ألباسيتي .. مبابي يعزز تشكيلة الريال

عاد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، الخميس، إلى التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، وهو ما يمثل يمثل دفعة إيجابية للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا بعد الصدمة التي تلقاها بالإقصاء من كأس الملك الأربعاء.

وغاب قائد المنتخب الفرنسي عن خسارة الفريق أمام ألباسيتي فريق الدرجة الثانية 2ـ3، حيث اكتفى بإجراء التدريبات الانفرادية خلال الأيام الماضية.

وشارك مبابي في جزء بسيط من التدريبات الجماعية رفقة مواطنيه أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا، بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الكأس تدريبات استشفائية، في حين لا يزال فيرلاند ميندي ينتظر الضوء الأخضر للعودة.

وتأتي عودة مبابي في وقت حساس للفريق الذي يعيش مرحلة انتقالية عقب إقالة المدرب تشابي ألونسو بعد 6 أشهر فقط من توليه المهمة، وتعيين مدرب الفريق الرديف أربيلوا بدلًا منه.

ويتطلع الفريق، الذي ظهر فيه مبابي بديلًا لدقائق معدودة خلال الخسارة أمام برشلونة 2ـ3 في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تعافيه من إصابة الركبة، إلى رد فعل قوي السبت المقبل في الدوري أمام ليفانتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام موناكو الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لتعويض البداية المتعثرة لأربيلوا وتجاوز خيبة الأمل المحلية.