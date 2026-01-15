توتنام يخسر ريتشارليسون 7 أسابيع

يغيب البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما يمثل ضربة قوية لخيارات المدرب الدنماركي توماس فرانك اللندني قبل استضافة وست هام يونايتد السبت.

ويعد غياب اللاعب انتكاسة كبيرة للفريق اللندني، إذ سجل سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الممتاز الموسم الجاري.

وأبلغ فرانك الصحافيين السبت: «لسوء الحظ، تعرض ريتشارليسون لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ‌ستبعده عن ‌الملاعب لمدة تصل إلى سبعة ‌أسابيع».

وتأتي ⁠الإصابة ‌في الوقت الذي يسعى فيه توتنام للتعافي من خروجه من الدور الثالث لكأس الاتحاد على ملعبه أمام أستون فيلا.

وأكد المدرب على ضرورة أن يركز فريقه على أدائه الخاص بدلًا من التركيز على حقيقة أنها مباراة قمة مع منافسه اللندني. وقال: «أعلم أنها مباراة كبيرة ⁠في قمة لندن بالطبع، مع وجود التنافس وكل شيء، ‌لكن الأمر كله يتعلق بنا وبكيفية دخولنا المباراة ‍بطاقة إيجابية، واندفاع نحو الأمام».

وأضاف أن المالي إيف بيسوما لاعب ‍خط الوسط، سيعود بعد خسارة منتخب بلاده في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، كما قد يسترد لوكاس بيرجفال أيضًا. كما أن الظهير ديستني أودوجي والمهاجم دومينيك سولانكي يقتربان من استعادة لياقتهما الكاملة.

وسيعود القائد الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه.

وأثنى فرانك على التعاقد مع كونور جالاجر لاعب خط الوسط «25 عامًا»، القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني، واصفًا إياه بـ«الصفقة الممتاز» ومسلطًا الضوء على خبرة لاعب تشيلسي السابق في الدوري الممتاز ومهاراته القيادية.