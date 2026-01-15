صراعات أندية القمة.. صدارة أهلاوية.. تعثران هلاليان.. وتراجع نصراوي

اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهاته المباشرة أمام منافسيه على المراكز الـ6 الأولى في دوري روشن السعودي، بعد أن كسب نظيره التعاون 2ـ1، الأربعاء، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وجمع الأهلي 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، من مواجهاته أمام أندية الصدارة من الهلال إلى الاتحاد السادس، إذ حصد نقطة أمام الأزرق في الجولة 3، بعد عودته من بعيد، من نتيجة التأخر بثلاثية في الشوط الأول، وصولاً لإدراكه التعادل في الربع ساعة الأخيرة، ثم حقق 4 انتصارات، أمام الاتحاد في ديربي الجولة 8، وعلى القادسية في الجولة 9، وعلى النصر في الجولة 13، وصولاً إلى فوزه الأخير على التعاون.

ويملك الهلال ثاني أفضل محصلة في هذه المواجهات، إذ تعثّر مرتيْن بالتعادل مطلع الموسم، مع القادسية والأهلي، ثم فاز على الاتحاد بثنائية في الجولة 6، وصولاً إلى حسمه ديربي الجولة 15، بفوزه 3ـ1 على النصر، علمًا أن مباراته أمام التعاون في الجولة 10 تأجلت حتى فبراير المقبل، ما يعني أن الهلال جمع 8 نقاط من أصل 12 ممكنة حتى الآن في مواجهات أعلى الترتيب.

ومن ناحيته، كان للنصر انطلاقة قوية مع المواعيد الكبرى، تزامنًا مع انطلاقته المثالية في الدوري ككل، إذ بدأ موسمه باكتساح التعاون بنتيجة 5ـ0، ثم فاز بهدفين دون رد على الاتحاد في الجولة 4، لكنه دخل مرحلة من التراجع الشديد بعد ذلك، لاسيما خساراته أمام الأهلي والقادسية والهلال في الجولات الـ 3 الأخيرة، ليجمع 6 نقاط من أصل 15 ممكنة من مواجهاته لأندية الصدارة.

ويأتي القادسية رابعًا في ترتيب هذه المواجهات، بواقع 4 نقاط من أصل 12 ممكنة، عقب تعادل مع الهلال في الجولة 2، وفوز على النصر في الجولة 14 الأسبوع الماضي، إضافة إلى خسارتيْن أمام التعاون والأهلي، إلا أنّه ينتظر مواجهة الاتحاد في الجولة الأخيرة من القسم الأول من الموسم، ما يعني قدرته على تجاوز محصلة النصر في حالة تحقيقه للفوز.

واكتفى فريقا الاتحاد والتعاون بـ 3 نقاط من أصل 12 ممكنة، من مواجهاتهما لفرق الصدارة، إذ مني الاتحاد بـ 3 هزائم أمام النصر والهلال والأهلي، مقابل فوز على التعاون، فيما خسر التعاون أمام النصر والاتحاد والأهلي، مقابل فوز وحيد على القادسية، علمًا أن الاتحاد ينتظر مواجهة القادسية في الجولة 17، فيما تأجلت مباراة التعاون مع الهلال من الجولة 10 إلى فبراير المقبل.