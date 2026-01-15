الحكم المحلي أفضل

كثرة الاعتراضات على الحكام خلال هذا الموسم بشكل واضح خصوصًا من مدربي الأندية، وأجد أن هذه الظاهرة تستحق منا النظر لها بتمعن بعد أن تحولت إلى نمط وسلوك يرافقنا جولة بعد أخرى.

عدة أسباب ساهمت في تفاقم تلك الظاهرة، هنا سأناقش سببين فقط:

أول الأسباب هو انخفاض مستوى الحكم المحلي بشكل واضح وصعوبة سيطرته على المباريات، وهذا واضح من خلال سوء إدارته للمباريات بشكل يجعل اللاعبين يتجمهرون عليه مع كل حالة، وحتى لا أكون قاسيًا على الحكم المحلي وأقيمه بالمعايير الدولية، فإن مشاركة الحكم السعودي خارجيًا محدودة، ولم يشارك في كأس العالم منذ الحكم المميز خليل جلال عام 2010 في جنوب إفريقيا، ولم يشارك في كأس العالم للأندية، وليس في الأفق حكم قوي يمكن المراهنة عليه خارجيًا.

السبب الثاني لكثرة الاعتراضات هو ارتفاع تكلفة إحضار الحكام الأجانب، حيث يكلف طاقم الحكام 450 ألف ريال مع شرط آخر أكثر صعوبة وهو تقديم الطلب قبل 3 أسابيع من موعد المباراة.

أجد أن المبلغ مرتفع وهدفه تقليل عدد الطواقم الأجنبية في الدوري السعودي وهذا أمر محير جدًا، فكل فريق لديه 10 أجانب، أي أن التوجه هو صناعة دوري قوي ينافس الدوريات العالمية حتى لو على حساب اللاعب المحلي وهذا متُفهم جدًا، أما غير الواضح فهو دعم الحكم المحلي على حساب الدوري، فالحكم غير جيد وهذا واضح بالمعايير الدولية.

أرى أن الحل هو تسهيل استقطاب الحكام الأجانب وقيام الاتحاد السعودي بتحمل جزء من التكلفة، لأن نجاح المسابقات المحلية هدف أساسي للاتحاد السعودي، ويجب عدم التنازل عن جودة الحكام لدعم الحكم المحلي، لأن ما حدث أن الحكم المحلي لم يتطور بل أضعف الدوري تحكيميًا مقارنة بتطوره الهائل فنيًا.

بالنسبة للحكم المحلي أجد أن هناك أخطاء واضحة تتكرر في معظم المباريات، منها حبه للوقت بدل الضائع الطويل الذي توقفت دوريات العالم عن استخدامه، وأيضًا يضيف دقائق أخرى للوقت بدل الضائع وهنا تحدث معظم المشاكل ويفقد السيطرة.