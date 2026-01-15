أخضر اليد يستهل الآسيوية بنقاط الإيراني

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية الـ22 بانتصار ثمين على نظيره الإيراني 24-22، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة للبطولة التي تستضيفها الكويت حتى 29 يناير الجاري.

وطبقًا للاتحاد السعودي للعبة، بدأ الأخضر المواجهة بتركيز عالٍ حيث شهدت الدقائق الأولى صراعًا تكتيكيًا بين المنتخبين، قبل أن يفرض المنتخب السعودي أسلوبه بفضل دفاع متمكن وحلول هجومية متنوعة ساعدته على التقدم في الشوط الأول 15-10.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأخضر تميزهم ليحافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية ويضعوا أول نقطتين في رصيدهم.

وتألق بشكل لافت مجتبى آل سالم في صفوف الأخضر ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواجه أخضر اليد نظيره الياباني مساء السبت المقبل، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.