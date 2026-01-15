6 سنغاليين يجددون موعد النهائي.. و2 في الاحتياط

يخوض ستةٌ من لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم نهائي كأس أمم إفريقيا مُجدَّدًا، بعد خسارته في 2019 والفوز به في 2022.

ويضم التشكيل الأساسي لـ «أسود التيرانجا» لاعبَين شاركا أمام الجزائر في نهائي 2019 ومصر في نهائي 2022، وأربعةً آخرين لعِبوا النهائي الثاني.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس لاعبٌ خاض المباراتين النهائيتين وآخرٌ لعِب الثانية.

وتأهل ساديو ماني، مهاجم فريق النصر السعودي، ورفاقه إلى المباراة النهائية، المقرّرة الأحد أمام المغرب، المنتخب المضيف، بعد الفوز 1ـ0 الأربعاء على المنتخب المصري.

وإذا تجنّبا الإصابات، سيلعب ماني، وزميلاه إدريسا جانا جي، لاعب الوسط، النهائي الإفريقي للمرة الثالثة، بعد مشاركتهما في نهائي نسختَي «مصر 2019» و«الكاميرون 2021»، التي جرت مطلع العام التالي.

ولعِب إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وبابي جيي، لاعب الوسط، نهائي نسخة 2021 أمام منتخب مصر، فيما لعِب كريبين دياتا، الظهير الأيمن، نهائي نسخة 2019 أمام الجزائر. والأربعة أساسيون، مع ساديو ماني وإدريسا جانا جي، في تشكيل «أسود التيرانجا» خلال النسخة الـ 35 من البطولة، الجارية في المغرب.

ويضع السنغالي بابي ثياو، مدرب منتخب بلاده، على مقاعد الاحتياط الجناح إسماعيلا سار، الذي خاض نهائيي 2019 و2022، والمهاجم بولاي ديا، الذي خاض النهائي الثاني.

وتضم قائمة «أسود التيرانجا» المُشارِكة في النسخة الجارية لاعبًا واحدًا آخر يشكِّل عنصرًا مشتركًا مع قائمة المنتخب في 2019 أو قائمة 2022، هو بابي مطر سار، لاعب الوسط، الذي تابع النهائي أمام مصر، قبل نحو أربعة أعوام، من مقاعد الاحتياطيين.