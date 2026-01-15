بطولة السهام تتوج الأبطال

اختُتمت منافسات فئتي السهم الأزرق والسهم الأحمر ضمن بطولة الصالات لرمي السهام، الخميس، والتي نظمها الاتحاد السعودي للسهام خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، واستضافتها الصالة الرياضية في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بمدينة الرياض.

وجرى تتويج أبطال فئة السهم الأحمر، إذ حصل لاعبو فئة الرجال على 9 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و6 برونزية، بينما نالت لاعبات فئة السيدات 7 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و6 برونزية.

وكان لاعبو فئة الرجال السهم الأزرق حصدوا الإثنين الماضي، 10 ميداليات ذهبية، و8 فضية، و9 برونزية، فيما حققت لاعبات فئة السيدات 8 ميداليات ذهبية، و8 فضية، و8 برونزية.

وطبقًا للاتحاد السعودي للسهام يأتي هذا التتويج في إطار نجاح البطولة تنظيميًا وفنيًا، بما يعكس التطور المتنامي الذي تشهده رياضة رمي السهام في السعودية، وحرص الاتحاد على توفير بيئة تنافسية تسهم في رفع مستوى الأداء، واكتشاف المواهب، وتعزيز حضور اللعبة على المستويين المحلي والدولي.