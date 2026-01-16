التحدي الأول بين النجمة والفتح

يقصُّ فريق النجمة الأول لكرة القدم وضيفه الفتح أولى مواجهاتهما المباشرة في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الـ 16 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الجمعة.

ولم يسبق للطرفين أن التقيا في دوري المحترفين، نظير صعود «المضيف» الموسم الجاري إلى دوري الأضواء.

ولم يحقق النجمة أي انتصار داخل أرضه أو في دوري روشن منذ صعوده من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما كسب الفتح مباراتين خارج أرضه وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات وتعادل مرتين.

ويحتل النجمة المركز الـ 18 في سلم الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين فقط، بينما يأتي الفتح في المركز العاشر برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين.