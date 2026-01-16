دورة أديلايد.. مبوكو إلى النهائي

بلغت الكندية فيكتوريا مبوكو النهائي الثالث في مسيرتها بتغلبها على الأسترالية كيمبرلي بيريل المصنفة 107 عالميًا بنتيجة «6ـ2 و6ـ1»، الجمعة، في نصف نهائي دورة أديلايد لكرة المضرب «500 نقطة».

وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، الأحد، في ملبورن، أظهرت الكندية البالغة 19 عامًا أن إقصاءها الأمريكية ماديسون كيز، المتوجة العام الماضي بأولى البطولات الأربع الكبرى، وتجريدها من لقب أديلايد لم يكن وليد الصدفة.

وبعدما اضطرت لخوض ثلاث مجموعات في كل من مبارياتها الثلاث الأولى في أديلايد، كشّرت مبوكو عن أنيابها بعد تخلفها 1ـ2 وفازت بالأشواط التسعة التالية بين المجموعتين الأولى والثانية.

قبل عام واحد، كانت مبوكو تحتل المركز 337 عالميًا، لكنها فرضت نفسها على الساحة العالمية الموسم الماضي بفوزها بلقب دورة مونتريال الألف نقطة ودورة هونج كونج، وستخوض المصنفة 17 عالميًا في أديلايد النهائي الثالث في مسيرتها بعدما تخلصت من بيريل في 59 دقيقة فقط بكسرها إرسال ابنة الـ27 عامًا 5 مرات من أصل سبع فرص أتيحت لها.

وستخوض مبوكو البطولة الأسترالية للمرة الأولى في مسيرتها الشابة إذ تلتقي في الدور الأول مع ابنة البلد إيمرسون جونز.

وشاركت الكندية الموسم الماضي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، فخرجت من الدور الثالث في «رولان جاروس» ثم الثاني في «ويمبلدون» والأول في «فلاشينج ميدوز».

وسيكون الاختبار التالي لمبوكو في النهائي ضد إحدى الروسيتين اليافعة ميرا أندرييفا «18 عامًا»، المصنفة ثالثة في الدورة وثامنة عالميًا، أو ديانا شنايدر التاسعة في الدورة.