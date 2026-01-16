ماجيك يهزم جريزليز في برلين

منح الألماني فرانتس فاجنر في اللحظات الأخيرة فريقه أورلاندو ماجيك الأول لكرة السلة فوزًا مثيرًا على ممفيس جريزليز «118ـ111»، الجمعة، في أول مباراة على الإطلاق تلعب في ألمانيا ضمن الموسم المنتظم للدوري الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه».

وبذل لاعبو جريزليز قصارى جهدهم لإفساد عودة الشقيقين فاجنر، فرانتس وموريتس، إلى موطنهما للعب في العاصمة برلين على ملعب «أوبر أرينا»، قبل السفر إلى لندن، الأحد، لخوض اللقاء الثاني المرتقب بينهما.

وتقدّم جريزليز بفارق وصل إلى 20 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يُحكم ماجيك قبضته الدفاعية ليقلب الطاولة.

واستقبل أورلاندو 39 نقطة في الربع الأول، لكنه لم يسمح لجريزليز سوى بتسجيل 40 نقطة فقط في الربعين التاليين.

وبرز أيضًا باولو بانكيرو كأفضل هداف في صفوف ماجيك برصيد 26 نقطة و13 متابعة، وأضاف أنتوني بلايك 21 نقطة و6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تألق مع الخاسر جارين جاكسون جونيور بتسجيله 30 نقطة، لكن بعد بداية هجومية قوية، لم يُسجل جريزليز سوى 33.3 في المئة من محاولاته في الشوط الثاني.

وفي هيوستن، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، على روكتس 111ـ91، ليرفع رصيده في صدارة المنطقة الغربية إلى 35 فوزًا مقابل سبع هزائم.

وسجل شاي جلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 20 نقطة، وأضاف تشيت هولمجرين 18 لثاندر الذي تفوق على روكتس بنتيجة 34ـ16 في الربع الأخير ليحسم المباراة.

وسجل جايلن وليامس ست نقاط فقط، لكنه قدّم 10 تمريرات حاسمة من دون أن يخسر الكرة، ليُحافظ على فاعلية هجوم ثاندر.