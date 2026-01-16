الرئيسية / الصورة .. قصة

داكار.. المرحلة الأخيرة

2026.01.16 | 02:38 pm
انطلق متسابقو رالي داكار، الجمعة، من الحناكية في طريقهم إلى ينبع، في المرحلة الـ13 والأخيرة، التي يبلغ طول مرحلة الوصول فيها 408 كم، في فئتي الدراجات النارية، والسيارات (المركز الإعلامي ـ رالي داكار)
