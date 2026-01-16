داكار.. المرحلة الأخيرة

انطلق متسابقو رالي داكار، الجمعة، من الحناكية في طريقهم إلى ينبع، في المرحلة الـ13 والأخيرة، التي يبلغ طول مرحلة الوصول فيها 408 كم، في فئتي الدراجات النارية، والسيارات (المركز الإعلامي ـ رالي داكار)