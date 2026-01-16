الريال.. تحضيرات مكثفة

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، تدريباته، الجمعة، بعد الخروج المرير من كأس الملك أمام ألباسيتي فريق الدرجة الثانية 2ـ3، حيث يستعد لمواجهة ليفانتي في الدوري، السبت.