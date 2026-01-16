الرئيسية /

التزلج الفرنسي

كثف فريق التزلج السريع الفرنسي بقيادة نجمته فيوليت براون، الجمعة، جلساته التدريبية في معسكره التحضيري الذي تحتضنه مدينة إنزيل، جنوب ألمانيا قبل المشاركة في أولمبياد ميلانو الشهر المقبل. (الفرنسية)
2026.01.16 | 04:17 pm

