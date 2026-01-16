أويوا: تجاوزنا أصعب مباريات البطولة

أكد الياباني جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا، أن مواجهة المنتخب الأردني كانت من أصعب مباريات فريقه في البطولة، مشيرًا إلى أن الأسلوب الهجومي، الذي بدأ به المنتخب الأردني، فاجأ لاعبيه، وصعّب المهمة عليهم، خاصة خلال الشوط الأول.

وأوضح أويوا، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أنه اضطر لإجراء عدد من التغييرات بعد تقدم الأردن، بهدف إدراك التعادل، مبينًا أن فريقه نجح في التسجيل بصعوبة كبيرة بعد مجهود بدني وتكتيكي عالٍ.

وأشاد المدرب الياباني بقوة لاعبي الأردن ومهاراتهم الفردية، مؤكدًا أنهم وضعوا منتخب بلاده تحت ضغط مستمر طوال شوطي اللقاء، ما دفع الجهاز الفني للعمل على إبطال مفعولهم بقدر الإمكان.

وشدد أويوا في ختام حديثه على أن فوز اليابان لا يعني حسم البطولة، لافتًا إلى أن لاعبيه ما زالوا صغار سن، ووقعوا في بعض الأخطاء، التي سيعمل على معالجتها خلال المرحلة المقبلة.