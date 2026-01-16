حجبي: قاتلنا وخرجنا بذكريات مؤلمة أمام المرشح الأول

أبدى المغربي عمر حجبي، مدرب منتخب الأردن تحت 23 عامًا، رضاه التام عن أداء لاعبيه أمام اليابان، على الرغم من الخسارة بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مؤكدًا أن المنتخب قدّم مباراة يفتخر بها الجهاز الفني.

وقال حجبي في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «قدمنا مباراة كبيرة نفتخر بها كجهاز فني، بروح قتالية عالية أمام المنتخب الياباني المرشح الأول للفوز بالبطولة».

وأوضح أن «النشامى» كانوا الأقرب للفوز: «كنا الأجدر بالفوز لو نجح اللاعبون في استغلال الفرص التي سنحت لهم، لكنني راضٍ تمامًا عمّا قدموه، فريقنا ثالث أصغر فريق في البطولة بعد اليابان وأوزبكستان، لذلك أوجّه لهم شكري العميق بعد كل ما قدموه».

وكشف عن نهجه الذهني مع اللاعبين: «أحرص دائمًا على منح اللاعبين التركيز الذهني قبل كل مباراة، ولذلك نجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء».

واختتم حديثه بأسف كبير: «سأسجل في ذكرياتي الجميلة أن الأداء كان مشرفًا، وأن خروجنا غير المستحق سيكون من الذكريات المؤلمة».