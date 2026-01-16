أمام النجمة.. الفتح يتعثّر بعد 5 انتصارات

أوقف فريق النجمة الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات الفتح، بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وحقق الفتح خمسة انتصارات متتالية، بدأها من الأهلي، والخليج، والشباب، ونيوم، والرياض. في المقابل، تعادل أصحاب الأرض للمرة الثالثة، أمام ضمك، والخليج، والفتح.

وبدأ الفتح المواجهة بشكل مثالي بعدما تقدّم بهدف عبد الله العنزي عند الدقيقة «12» بعد تمريرة من الجزر القمري زيدو يوسف، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح النجمة في العودة عبر العراقي علي جاسم، الذي أدرك التعادل «75» بعد صناعة من راكان الطليحي، وسط محاولات لم تغيّر النتيجة حتى صافرة النهاية.

الفتح اكتفى بنقطة رفع بها رصيده إلى 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما سجل النجمة تعادله الثالث هذا الموسم، وبقي في المركز الأخير بثلاث نقاط.