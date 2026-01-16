جلاسنر: اتفقت مع المالك وطويت صفحة بالاس

كشف النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن أنه لن ​يجدد عقده مع النادي اللندني، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقاد جلاسنر بالاس للفوز بكأس الاتحاد، الموسم الماضي، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد 164 عامًا، إضافة إلى درع المجتمع في أغسطس الماضي.

وأصبح المدرب «51 عامًا» هدفًا رئيسًا لأندية أخرى بسبب نجاحه في بالاس، وارتبط اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد.

وقال ‌جلاسنر في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مباراة الفريق أمام مضيفه سندرلاند، السبت، في الدوري: «اتخذ القرار بالفعل، منذ أشهر. عقدت اجتماعًا ‌مع ⁠ستيف ​باريش، مالك النادي، خلال التوقف الدولي في أكتوبر، وأجرينا حديثًا طويلًا جدًا، وأخبرته أنني لن أوقع عقدًا جديدًا. اتفقنا حينها أن يظل الأمر بيننا.. من الأفضل أن نفعل ذلك ونبقي الأمر سرًا لمدة ثلاثة أشهر».

وتابع: «لم أتحدث مع أي نادٍ آخر، أخبرت اللاعبين بذلك ووعدتهم اليوم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل موسم في تاريخ ⁠كريستال بالاس، وتحقيق أفضل حصيلة من النقاط في تاريخ النادي».

ويحتل بالاس المركز 13 في ترتيب ‌الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة من 21 ‍مباراة، وتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال جلاسنر: «نحن الآن أفضل بأربع نقاط ‍مما كنا عليه في هذه المرحلة من الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا لجلب كأس أخرى إلى سيلهرست بارك».

وتابع: «سُحبت قرعة دوري المؤتمر، الجمعة، وسنلعب ضد زرينسكي موستار البوسني في الدور الفاصل، وألقيت نظرة على مسار القرعة، وستكون المباريات مثيرة جدًا ​للاهتمام في قسمنا من القرعة».

ويسافر بالاس إلى سندرلاند، السبت، لكن جلاسنر لن ⁠يتمكن من استدعاء المدافع مارك جيهي «25 عامًا» الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وذكرت وسائل الإعلام البريطانية بأنه تم الاتفاق المبدئي على الصفقة.

وأوضح جلاسنر ردًا على سؤال حول مستقبل قائد الفريق: «لا أستطيع التأكيد لأن الأمر لم يتم بعد، ولكن الصفقة في مراحلها النهائية، والنتيجة هي أن جيهي لن يلعب معنا السبت».

وينتهي عقد الدولي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وكان من المقرر أن ينضم إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني العام الماضي قبل أن تفشل الصفقة.