روما يستقبل مالين.. ويخسر دوفبيك شهرين

انضم المهاجم الدولي الهولندي دونيل مالين إلى تشكيلة فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي، وفق ما أعلن، الجمعة، نادي العاصمة الذي خسر جهود الأوكراني أرتيم دوفبيك لشهرين بسبب الإصابة.

وذكر النادي في بيان: «يُسعد نادي روما أن يعلن وصول دونيل مالين قادمًا من أستون فيلا. تم الانتقال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم».

وصل الهولندي البالغ 26 عامًا إلى «فيلا» في يناير 2025 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 25 مليون يورو، وخاض 21 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الجاري، وسجل أربعة أهداف.

وبات لاعب أيندهوفن السابق ثاني لاعب ينضم إلى روما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد المهاجم الفرنسي روبينيو فاز من مرسيليا.

وعلى الرغم من عدم تلقيه سوى 12 هدفًا في 20 مباراة في الدوري، إلا أن فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني يعاني هجوميًا واكتفى بتسجيل 24 هدفًا.

من جهة أخرى، يغيب دوفبيك لمدة شهرين بعد خضوعه لجراحة من أجل معالجة إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في السادس من الشهر الجاري خلال الفوز على ليتشي 2ـ0.

وسجل المهاجم الأوكراني ثلاثة أهداف في 13 مباراة في الدوري.