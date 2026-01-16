جوميز: تعبنا.. ولا يمكننا الانتصار في كل المباريات

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، صعوبة تحقيق الانتصار في جميع المباريات حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الإرهاق كان حاضرًا على لاعبيه خلال مواجهة، النجمة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي: «من الصعب الفوز في كل المباريات حتى نهاية الموسم، واليوم شعرت أن فريقي يعاني من التعب بسبب الرتم العالي للمباريات، كنا في تبوك ثم في بريدة، ونخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

وأضاف البرتغالي: «النجمة حصل على راحة إضافية ليوم واحد مقارنة بنا، وهذا عامل مؤثر».

وحول استبدال اللاعب فارجاس، أوضح جوميز: «تغيير فارجاس جاء بسبب الإرهاق، فهو من اللاعبين الذين لا يرضون بالخروج حتى في الدقيقة 95، وعندما يطلب التبديل بين الشوطين فهذا دليل واضح على شعوره بالتعب».

وعن إشراك 6 لاعبين محليين في التشكيلة الأساسية لم تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، رد مدرب الفتح على سؤال «الرياضية» قائلًا:« العمل النموذجي داخل نادي الفتح ساعدنا في الاعتماد على أبناء النادي والأكاديمية، مثل هذه القرارات تحتاج إلى مدرب مجنون يمنحهم الثقة، وهم يستحقونها وقد أثبتوا ذلك داخل الملعب».