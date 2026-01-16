بالانتصار الثالث.. الجبلين يزيد معاناة الوحدة

حقق فريق الجبلين الأول لكرة القدم انتصاره الثالث تواليًا، بعد فوزه على ضيفه الوحدة «2ـ0»، الجمعة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وحسم الفريق المستضيف الشوط الأول لمصلحته بهدف سريع حمل توقيع الفرنسي الشيخ توريه عند الدقيقة 13، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة «37».

وواصل الجبلين من خلال هذا الفوز انتصاراته في آخر ثلاث جولات، ليتقدم في الترتيب، حيث أصبح سادسًا بـ 30 نقطة.

في المقابل، زادت الخسارة من معاناة الفريق الوحداوي، الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ 12 بعد أن غاب عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا «تعادلان وخسارتان».