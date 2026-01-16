دومبيا يعوض فابينيو.. و3 يغيرون تشكيل الاتفاق

عوَّض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إيقاف البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، بإعادة زميله المالي محمدو دومبيا إلى التشكيل الذي يواجه الاتفاق في جدة، الجمعة، لحساب الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

ويغيب فابينيو عن المباراة لطرده ببطاقتين صفراوين في مباراة فريقه مع ضمك ضمن الجولة الماضية.

ومع غيابه شغر مكانًا لظهور دومبيا للمرة الأولى منذ عودته إلى الفريق عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل لا يزال الجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، والصربي يان كارلو سيميتش، قلب الدفاع، خارج حسابات كونسيساو.

ولم يدخل عوار خيارات كونسيساو منذ الجولة التاسعة، فيما يغيب ميتاي لمباراة خامسة على التوالي، أما سيميتش فلم تشمله القائمة في الدوري سوى مرة واحدة أمام النجمة، 20 سبتمبر الماضي.

وفيما عدا دخول دومبيا التشكيل بدلًا من فابينيو، احتفظت بقية الأسماء التي بدأت المباريات الأربع السابقة بأماكنها.

واختار كونسيساو للمباراة التي يحتضنها ملعب الإنماء، الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش.

وعلى دائرة الوسط يقف دومبيا والفرنسي نجولو كانتي، وأمامهما الهولندي ستيفن بيرجوين.

وأسند المدرب مركز رأس الحربة إلى الفرنسي كريم بنزيما، وثبّت مواطنه موسى ديابي يمينًا، والبرتغالي روجر فيرنانديش يسارًا.

على الطرف الآخر، يغيب عن تشكيل سعد الشهري، مدرب الاتفاق، 3 من الأسماء التي بدأت اللقاء الماضي أمام الخليج.

ويفتقد الفريق جهود الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، لمغادرته بسبب ظروف وفاة جدته، والسلوفاكي أوندريه دودا، لاعب الوسط، لتراكم البطاقات الصفراء.

أمّا ثالث الغائبين من التشكيل السابق فهو عبد الباسط هندي، قلب الدفاع، الذي فضل الشهري وضعه على مقاعد البدلاء.

وبدلًا منهم دخل التشكيل راضي العتيبي، الظهير الأيمن، وفارس الغامدي، لاعب الوسط، وزميلهما الجناح خالد الغنام.

ويبدأ الاتفاق المباراة بالسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، وأمامه راضي العتيبي، وعبد الله خطيب، والإسكتلندي جاك هيندري، والكوستاريكي فرانسيسكو كالفو، وفي الوسط الإسباني ألفارو ميدران، ومختار علي، وفارس الغامدي، وعلى الطرفين خالد الغنام والجنوب إفريقي موهاو نكوتا، فيما يلعب الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجمًا وحيدًا.