العدالة يفرض التعادل على الجبيل

اكتفى فريق الجبيل الأول لكرة القدم وضيفه العدالة بالتعادل الإيجابي 2ـ2، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الجمعة.

افتتح محمد الشمري، لاعب الجبيل، أهداف المباراة لأصحاب الأرض عند الدقيقة «11»، قبل أن يعادل الجنوب إفريقي شيفافير رانجا النتيجة «29» انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد الشمري إلى التسجيل بهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه عند الدقيقة «47»، لكن الضيوف تمكنوا من معادلة النتيجة بواسطة عمار الباشا في الدقيقة «56». لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ويضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

وبلغ العدالة النقطة 14 في المركز الـ 16، بينما الجبيل وصل إلى النقطة الساسة في المركز الـ 17 «قبل الأخير».