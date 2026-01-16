بثلاثية.. فيتنام تعبر إلى المربع الآسيوي

تأهل المنتخب الفيتنامي لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا عقب فوزه الجمعة على نظيره الإماراتي 3ـ2 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2ـ2 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وبهذه النتيجة، ضرب المنتخب الفيتنامي موعدًا مع الفائز من مباراة أوزبكستان والصين السبت المقبل، علمًا أن المباراة الأخرى في ربع النهائي التي لعبت الجمعة انتهت بفوز اليابان على الأردن بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1.

مالت الأفضلية خلال الدقائق الأولى من زمن المباراة لصالح فيتنام التي سيطرت على وسط الميدان، وتبادل لاعبوها الكرات على مشارف منطقة جزاء المنافس، مُعتمدين في كثير من محاولاتهم على عكس الكرات العرضية داخل الصندوق للوصول إلى المرمى.

وعند الدقيقة 33 أجرى مدرب المنتخب الفيتنامي تبديلًا اضطراريًّا بدخول نجوين دينه باك، لاعب خط الوسط، بدلًا من زميله لي فيكتور، الذي غادر أرضية الميدان بداعي الإصابة.

ونجح المنتخب أخيرًا في زيارة الشباك إثر هجمة مُنسقة من الجهة اليسرى قادها البديل دينه باك، قبل أن يعكس كرة عرضية أرضية نحو القائم القريب تابعها نجوين لي فات مباشرة بقدمه اليمنى في المرمى «40». لكن وبعد مرور 3 دقائق أدرك المنتخب الإماراتي التعادل بتوقيع جونيور ندياي من كرة رأسية.



وفي الشوط الثاني، تقدمت فيتنام مجددًا برأسية عن طريق دينه باك «62». وأدركت الإمارات التعادل سريعًا «68» بواسطة منصور المنهالي، لتنتهي بعدها أحداث الشوط الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، تقدمت فيتنام مجددًا بتوقيع مينه بوك «101»، وحافطت على تقدمها حتى أحداث الشوط الثاني الإضافي لتخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وكان المنتخب الفيتنامي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز على الأردن 2ـ0، وعلى قرغيزستان 2ـ1، وعلى السعودية 1ـ0.