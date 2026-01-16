العلا يدشن بولو الصحراء بنقاط دادان و«بي إف إس»

انطلقت بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026، الجمعة، بمشاركة ستة فرق نخبوية تنافست على أرض قرية محمد يوسف ناغي للفروسية «الفرسان»، في افتتاحية جمعت بين التنافس الرياضي وروعة الطبيعة المتمثلة في واحة العُلا.

وخُصّص اليوم الأول لمرحلة الدوري بنظام الكل ضد الكل، حيث قُسّمت الفرق الستة المشاركة إلى مجموعتين: المجموعة «أ» والمجموعة «ب».

شهدت المجموعة «أ» مواجهات قوية جمعت بين فريق العُلا، وفريق دادان، وفريق بي إف إس، في سلسلة من المباريات التنافسية.

افتتح فريق العُلا، الذي يضم ديفيد ستيرلينج، ونفين جندال، والأمير سلمان بن منصور، منافسات البطولة بالفوز على فريق دادان، الذي يمثله كل من ناتشو فيجيراس، وبابار نسيم، وفيصل السديري بنتيجة 5–3.

وعاد فريق العُلا إلى أرض الميدان لمواجهة فريق بي إف إس، بقيادة ليا سالفو، وأليخاندرو بوما، وفيصل أبو نيان، حيث انتهت المواجهة بفوز العُلا بنتيجة 4–2، قبل أن تُختتم منافسات المجموعة «أ» بلقاء فريق دادان أمام فريق بي أف أس، والذي انتهى بالتعادل 3–3، ثم فوز بي أف أس بركلات الترجيح 2–0.

وفي المجموعة «ب»، فاز فريق ديفندر هلى بدجت بركلات الترجيح 4-0 بعد تعادلهما بنتيجة 3-3.

ويضم فريق ديفندر بابلو ماكدونو، وجيني لوتريل، يوجين زو أوتينجن؛ فيما مثل فريق بدجت جيجو تارانكو، وفينكاتيش جيندال، والدكتور حسام زواوي.

تلا ذلك لقاء فريق ديفندر مع فريق فيزا، الذي يضم كاتا لافينيا، وديفيد بارادايس، وإبراهيم الحربي، والذي انتهى بـفوز ديفندر 3–0، قبل أن تختتم منافسات المجموعة «ب» بمواجهة فريق بدجت مع فريق فيزا، والتي انتهت بفوز فريق بدجت على نظيره فريق فيزا بنتيجة 3-0.

بعد استكمال مرحلة الدوري بنظام الكل ضد الكل، تصدّر فريق العُلا ترتيب المجموعة «أ»، فيما حلّ فريق ديفندر في المركز الأول ضمن المجموعة «ب»، ليضمنا مقعديهما في المباراة النهائية المقررة السبت.

سيتواجه في نهائي الكأس الفرعية كل من بي إف إس وبدجت، فيما سيتنافس في مباراة تحديد المركز الأخير كل من دادان × فيزا، مع وصول البطولة إلى محطتها الختامية في اليوم الثاني.

تتواصل بطولة العُلا لبولو الصحراء السبت، حيث تنطلق المباريات النهائية بمباراة تحديد المركز الأخير عند الساعة 12:35 ظهرًا، يليه نهائي الكأس الفرعية عند الساعة 2:20 بعد الظهر، قبل أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية التي ستتوج أبطال نسخة 2026 عند الساعة 4:05 مساءً، على أن يعقبها حفل توزيع الجوائز تكريمًا للفرق واللاعبين المشاركين.

وتُعد هذه البطولة أول بطولة لبولو الصحراء في العالم، حيث تجمع نخبة من أبرز محترفي اللعبة دوليًا إلى جانب أمراء وشخصيات مهمة، في حدثٍ يجسّد التقاء المنافسة النخبوية مع تراث السعودية العريق في الفروسية.

وتأتي بطولة العُلا لبولو الصحراء كحدث رئيسي ضمن تقويم لحظات العُلا 2025ـ2026، بما يعكس المكانة المتنامية لمحافظة العُلا كوجهة عالمية للرياضة النخبوية والثقافة والتجارب الراقية، وبما يجسد في الوقت ذاته عمق التقاليد السعودية العريقة في رياضة الفروسية.