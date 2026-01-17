التعادل يخيم على بريمن وفرانكفورت

تعادل فريق فيردر بريمن الألماني الأول لكرة القدم مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-3 الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المحلي.

تقدم فرانكفورت بهدف سجله أرنود كاليموندو في الدقيقة الأولى من اللقاء، وتعادل جاستن نجينماه لبريمن في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرانكفورت مرة أخرى في النتيجة عن طريق نامدي كولينز «56». لكن بريمين أدرك التعادل بتوقيع ينز ستيج «78» ثم سجل جوفان ميلوسيفيتش الهدف الثالث لبريمن «80» قبل أن يخطف أنسجار كناوف هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع بريمن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، في المقابل، رفع فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع.