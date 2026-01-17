برونزية إفريقيا.. انسحاب .. إلغاء.. و«ريمونتادا»

تحفظ ذاكرة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أحداثًا لافتة في مباراة تحديد المركز الثالث، التي حضرت ضمن كافة النسخ السابقة، ما عدا ثلاث، الأولى والثانية لقلّة عدد المشاركين «3 منتخبات فقط»، والعاشرة لتغيُّر آلية المنافسة.

ولحساب النسخة الـ 35، التي تُختتم الأحد، يتنافس منتخبا مصر ونيجيريا على الميدالية البرونزية، عندما يلتقيان مساء السبت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأجرِيَت مواجهة المركز الثالث للمرة الأولى في البطولة عام 1962، عندما استضافت إثيوبيا النسخة الثالثة.

وتغلّب تونس على أوغندا 3ـ0، وبات أول منتخبٍ يتقلّد الميدالية البرونزية لكأس الأمم، التي انطلقت عام 1957.

واكتسح المنتخب الكاميروني المضيف منتخبَ زائير «الكونجو الديمقراطية حاليًا» 5ـ2 في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن نسخة 1972، مُحقِّقًا الفوز الأكبر حتى الآن في هذه المباراة على صعيد البطولة.

وخلال النسخة التالية، 1974 في مصر، أهدر المنتخب المضيف فرصة العبور إلى المباراة النهائية، بخسارةٍ أمام زائير، في دور الأربعة، أحبطت عشرات الآلاف في ملعب القاهرة الدولي. وحاول نجوم «الفراعنة» ترضية جمهورهم فاكتسحوا منتخب الكونجو 4ـ0 في لقاء الميدالية البرونزية. وأحرز حسن شحاتة، الفائز باللقب مُدرِّبًا ثلاث مرات، اثنين من هذه الأهداف.

وغابت هذه المباراة عن نسخة 1976 في إثيوبيا، بسبب تغيير نظام المنافسات واعتماد دورٍ نهائيّ من مجموعةٍ واحدة ضمّت أربعة منتخبات، بدلًا من إجراء مباراتين في دور الأربعة وأخرى نهائية.

وسريعًا، تخلت كأس الأمم عن النظام الجديد وعادت إلى سابقِه. وفي نسخة 1978، التي احتضنتها غانا، شهِد لقاء البرونزية انسحاب منتخب تونس قبل انتهاء الشوط الأول أمام نيجيريا، اعتراضًا على قراراتٍ تحكيمية. وعدّ الاتحاد الإفريقي نيجيريًا فائزًا 2ـ0 وحرم تونس من خوض النسخة التالية، علمًا أن المنتخبين كانا متعادلَين 1ـ1 قبل الانسحاب.

وحسم قمة كروية عربية شمال إفريقية فوز منتخب الجزائر بالمركز الثالث أمام نظيره المغربي المضيف، في 1988. وتعادل المنتخبان 1ـ1، بعد شوطين أصليين وآخرين إضافيين، وتفوق «محاربو الصحراء» 4ـ3 بركلات الترجيح.

وقدم منتخبا الكونجو الديمقراطية وبوركينا فاسو لقاءً مثيرًا عامرًا بالأهداف عندما تواجها لتحديد صاحب برونزية نسخة 1998.

وتعادل المنتخبان 4ـ4، وأحرزا الأهداف الثمانية في الوقت الأصلي. ولمّا احتكما إلى الترجيحيات، تفوق الكونجو على أصحاب الأرض 4ـ1.

وحسم صدامٌ بين كوكبةٍ من النجوم الأفارقة البارزين على المستوى الأوروبي المركز الثالث في نسخة «غانا 2008». وكسِب المنتخب المضيف البرونزية بعدما هزم نظيره الإيفواري 4ـ2. ويومَها، جمع المستطيل الأخضر ديديه دروجبا، ويايا توريه، وسالومون كالو وآخرين من كوت ديفوار، ومايكل إيسيان، وسولي مونتاري، وجون منساه وغيرهم من غانا.

وسجّل منتخب الكاميرون عودةً مثيرةً من بعيد عندما نافس نظيره البوركينابي على برونزية نسخة 2021.

وتأخّر أصحاب الأرض بثلاثة أهداف بوركينابية، وبدؤوا «الريمونتادا» بهدفٍ في الدقيقة 71، وأكملوها بثنائية في الدقيقتين 85 و87، ما ذهب بالمباراة إلى شوطين إضافيين، سلبيين، ثم ركلات الترجيح، التي نتهت لمصلحة المضيف 5ـ3.

وخطف منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث من الكونغو الديمقراطية خلال النسخة الماضية، مطلع عام 2024 في كوت ديفوار، بعد ركلات ترجيح ماراثونية سدّد فيها كلُّ طرفٍ سبع مرَّات وحسمها الفائز بنتيجة 6ـ5.

وكانت تلك أطولُ ركلات ترجيحٍ في مباراة تحديد هذا المركز على صعيد البطولة الإفريقية.