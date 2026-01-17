أخضر اليد يبحث عن الصدارة أمام اليابانيين

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، السبت، مواجهة أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية الـ 22 على صالة الشيخ سعد العبد الله للألعاب الرياضية في الكويت.

ويدخل الأخضر السعودي المواجهة عقب الفوز على نظيره الإيراني في الجولة الافتتاحية، والبحث عن الصدارة عبر بوابة اليابان.

ونال مجتبى آل سالم جائزة أفضل لاعب في مباراة الافتتاح أمام إيران.

ويحتل الصقور الخضر المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر اليابان، فيما يحتل إيران المركز الثالث وأستراليا رابعًا دون رصيد.

وتضم قائمة الأخضر في البطولة الآسيوية 20 لاعبًا، هم: مهدي السالم، وحسن التريكي، وحسين المحسن، وعبدالله الحليلي، ومجتبى السالم، وعلي آل إبراهيم، وحسن آل إبراهيم، وعباس الصفار، وحسين التاروتي، وجهاد السيهاتي، ومحمد آل عباس، وحمدي أبو عبيد، ومرهون الماء، وحسين فريج، وطارق المحسن، ومهاب خلاف، وحسن آل تريك، وعلي الصفار، ومصطفى الحسن.