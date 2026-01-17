أديلايد.. خامس ألقاب ميرا

قلبت الروسية ميرا أندريفا تأخرها أمام الكندية فيكتوريا مبوكو، بعد أن فازت بثلاثة أشواط متتالية، لتتغلب عليها 5ـ3 و6ـ1 في المباراة النهائية ببطولة أديلايد المفتوحة للتنس للسيدات، التي جرت السبت.

المباراة جمعت اللاعبتين الوحيدتين اللتين تقل أعمارهما عن 20 عامًا والمصنفتين ضمن أفضل 20 لاعبة في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، حيث تبلغ أندريفا 18 عامًا ومبوكو 19 عامًا.

وهذا هو اللقب الخامس لميرا في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، علمًا بأنها خاضت ست مباريات نهائية.

وفرضت فيكتوريا نفسها سريعًا بين اللاعبات المتقدمات في التصنيف، ولديها لقبان في مسيرتها الاحترافية «كندا المفتوحة للأساتذة في مونتريال، وهونج كونج المفتوحة».

