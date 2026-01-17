على حساب ليفانتي.. الريال يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي، وسجَّل فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بتخطيه ضيفه ليفانتي 2ـ0، السبت، ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري المحلي وسط صيحات استهجان الجمهور على أداء اللاعبين أخيرًا.

ورفع الريال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتًا مع برشلونة المتصدر، الذي يحلّ ضيفًا على ريال سوسيداد، الأحد.

وكان الريال سقط أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني في جدة 2ـ3، ثم أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية في دور الـ 16 لكأس الملك بالنتيجة نفسها في أول مباراة لأربيلوا، الذي حلَّ بديلًا لتشابي ألونسو المقال بعد 34 مباراة له.

وأفضت الخسارتان إلى صبّ مشجعي الريال غضبهم على لاعبيهم في الشوط الأول تحديدًا، لا سيّما الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما نجا الفرنسي كيليان مبابي من صيحات المشجعين الذين هتف بعضهم، مطالبًا برحيل فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

افتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد إعاقته من أدريان دي لا فوينتي لاعب ليفانتي «58»، محرزًا هدفه الـ 19 في صدارة الهدافين، وهو الـ50 له في 53 مباراة بالدوري.

وأضاف المدافع راؤول أسينسيو الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة استقرت في الزاوية اليسرى إثر ركلة ركنية نفذها البديل التركي أردا جولر من الجهة اليسرى «65».

وكان ريال قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة تحديدًا عبر بيلينجهام وفينيسيوس، إلا أنَّ تألق الأسترالي ماثيو راين، حارس ليفانتي، حرمه من ذلك.