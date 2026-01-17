بثنائية برينتفورد.. تشيلسي يمنح روسينيور الانتصار الأول

منح فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم مدربه الجديد ليام روسينيور الفوز 2ـ0 على ضيفه وجاره برينتفورد، السبت، في أول مباراة له بالدوري الممتاز منذ ‌توليه المسؤولية خلفًا للإيطالي المقال إنزو ماريسكا.

وبعد فوز واحد في تسع مباريات بالدوري، معظمها كانت تحت قيادة ⁠ماريسكا الذي رحل عن النادي ‌في 1 ‍يناير الجاري، كان على روسينيور أن يشاهد ‍برينتفورد يهدر سلسلة من الفرص.

ومع ذلك، افتتح تشيلسي الأهداف عندما استدار المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بجسده وأطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا لمرمى كيفن كيليهير ⁠في الدقيقة 26.

وضاعف الدولي الإنجليزي كول بالمر النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 76، بعد أن فشل كيليهير في السيطرة على الكرة وعرقل البديل ليام ديلاب.

وارتقى تشيلسي إلى المركز السادس، متفوقًا بفارق نقطة ومركز واحد عن برينتفورد، الذي ‌لم يخسر في ست مباريات.