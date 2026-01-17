بمشاركة سعود.. لنس يستعيد الصدارة من باريس

استعاد فريق لنس الفرنسي الأول لكرة القدم، السبت، صدارة جدول الدوري المحلي بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بفوزه على ضيفه أوكسير 1ـ0 في المرحلة الـ 18.

ويدين لنس بالنقاط الثلاث إلى جناحه ويسلي سعيد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد «65» في ثامن أهدافه في الدوري الموسم الجاري. وهو الفوز العاشر تواليًا للفريق في مختلف المسابقات، ليعادل أفضل سلسلة بتاريخه حققها خلال حقبة الستينيات.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع السعودي سعود عبد الحميد مع لنس أساسيًا للمرة الثالثة، والـ 12 إجمالا في الدوري الموسم الجاري، منذ انتقاله من روما في أغسطس الماضي.

وكان الظهور الأول لسعود أساسيًا في الخسارة أمام متز 0ـ2 لحساب الجولة العاشرة والثاني في الفوز على تولوز بثلاثية نظيفة.

واستعاد لنس المركز الأول بعد 24 ساعة من فوز باريس على ليل 3ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة، رافعًا رصيده إلى 43 نقطة مقابل 42 لبطل فرنسا وأوروبا.

دخل لنس المباراة وهو ليس في صدارة الترتيب للمرة الأولى منذ بداية ديسمبر الماضي، وبدأها بأسلوب حذر أمام أوكسير، صاحب المركز قبل الأخير، وانتظر حتى الدقيقة 65 لافتتاح التسجيل عبر سعيد إثر فاصل مهاري بعد أن روّض الكرة على صدره وتابعها «على الطاير» في الشباك.

ومُني أوكسير بخسارته الـ12 ليقبع في المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.