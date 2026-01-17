قبضة الأخضر تضرب اليابان وتتصدر آسيا

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد انتصاره الثاني تواليًا في البطولة الآسيوية الـ22 بفوزه على نظيره الياباني 27ـ24، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة للبطولة التي تستضيفها الكويت حتى 29 يناير الجاري.

وطبقًا للاتحاد السعودي للعبة، بدأ الأخضر المواجهة بتركيز عالٍ حيث شهدت الدقائق الأولى صراعًا تكتيكيًا بين المنتخبين، قبل أن يفرض المنتخب السعودي أسلوبه بفضل دفاع متمكن وحلول هجومية متنوعة ساعدته على التقدم في الشوط الأول 12ـ9.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأخضر تميزهم ليحافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ويرفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

وتألق بشكل لافت حسين آل تريك حارس مرمى الأخضر، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواجه أخضر اليد نظيره الأسترالي مساء الإثنين المقبل، في المباراة الثالثة له والأخيرة ضمن الدور التمهيدي.