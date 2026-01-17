نابولي يكسر سلسلة التعادلات بساسولو

أنهى فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية بفوزه على ساسولو 1ـ0 على ملعبه، السبت، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري المحلي.

وأثمر الضغط ‌المبكر لنابولي عن هدف سجله السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب الوسط، بتسديدة مباشرة في سقف المرمى لكرة ارتدت إليه ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة السابعة.

وصنع ⁠ساسولو فرصًا للتعادل، حيث اكتفى ‌أصحاب الأرض بالتراجع ‍إلى الخلف ونادرًا ‍ما شكلوا تهديدًا في ‍الشوط الثاني، لكن نابولي فعل ما يكفي لحصد النقاط الثلاث قبل رحلة صعبة إلى يوفنتوس في مطلع الأسبوع المقبل.

وحافظ نابولي على المركز الثالث، ⁠متساويًا برصيد 43 نقطة مع ميلان الثاني الذي يستضيف ليتشي الأحد، وبفارق ست نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي فاز 1ـ0 على أودينيزي السبت. أما ساسولو فيحتل المركز 12 في ‌الترتيب بـ 23 نقطة.