ديفندر يخطف لقب بطولة العُلا لبولو الصحراء

توج فريق ديفندر بطلًا لبطولة العُلا لبولو الصحراء 2026، عقب انتصاره على فريق العُلا بنتيجة 9ـ8، في المباراة النهائية السبت.

واستمرت البطولة التي تنظم للمرة الأولى بعد يومين من المنافسات النخبوية التي بلغت ذروتها في يوم نهائي حافل بالإثارة على أرض قرية الفُرسان للفروسية «محمد يوسف ناغي للسيارات»، وسط الطبيعة الأيقونية لواحة العُلا التاريخية.

وجاءت المواجهة الختامية حافلة بالندية والتنافس، حيث تميزت بتقارب كبير في النتيجة وتبادل التقدم بين الفريقين، قبل أن تُحسم بفارق هدف واحد بنتيجة 9ـ8 في لحظاتها الحاسمة، في تجسيدٍ واضح للمستوى العالي من الأداء الذي بات عنوانًا عريضًا لبطولة العُلا لبولو الصحراء.

وضم فريق العُلا الأمير سلمان بن منصور آل سعود، وديفيد ستيرلينج، ونفين جندال، وفيما مثّل فريق ديفندر بابلو ماكدونو، وجيني لوتريل، والأمير يوجين زو أوتينجن.

اختتمت المباراة الرئيسة يومين من عروض البولو عالمية المستوى، مؤكدة مجددًا مكانة البطولة بوصفها أول بطولة بولو تلعب على رمال الصحراء في قلب تضاريس العُلا الفريدة.

ولعبت مباريات مرحلة الدوري بنظام الكل ضد الكل الجمعة.

وانطلقت المنافسات بمباراة تحديد المركز الأخير التي جمعت بين فريق دادان، المكون من ناتشو فيجيراس، وبابار نسيم، وفيصل السديري، ونظيره فريق فيزا، الذي ضم كاتا لافينيا، وديفيد بارادايس، وإبراهيم الحربي، لتنتهي بفوز دادان، بعد مواجهة مميزة انتهت بنتيجة 9ـ6.

ثم تحولت الأنظار إلى نهائي الكأس الفرعية الذي جمع بين كل من فريق بدجت، المؤلف من جيجو تارانكو، وفينكاتيش جيندال، والدكتور حسام زواوي، وفريق بي أف أس، وتمكن فريق بدجت من حسم اللقب لصالحه بعد فوزه بنتيجة 7ـ5 في مباراة مثيرة أبقت الجماهير متحمسة حتى الشوط الأخير.

وعلى هامش المنافسات، استمتع الضيوف بأجواء ترفيهية لا تنسى، شملت ضيافة فاخرة، وعروضًا ترفيهية مباشرة، وفعاليات حيوية وأنشطة متنوعة لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك منطقة مخصصة للأطفال ضمن قرية الفعالية.

ونُظمت بطولة العُلا لبولو الصحراء من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، لتواصل احتفاءها بإرث السعودية العريق في رياضة الفروسية، إلى جانب إبراز ثقافة العُلا وطبيعتها وخصوصيتها المتفردة.

تأتي البطولة ضمن تقويم لحظات العُلا 2025ـ2026، وهو برنامج سنوي حافل بالفعاليات والمهرجانات التي تحتفي بالرياضة والترفيه والثقافة والتراث، ويضم في أبرز محطاته بطولة طواف العُلا، وسباق درب العُلا، وكأس الفرسان للقدرة والتحمل.