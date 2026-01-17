جلاسنر مهاجما الإدارة: تخلت عن بالاس وباعت قائده.. وتركت لي أطفالا

هاجم النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم، إدارة النادي بشدة بعد خسارته 2ـ1 أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، قائلًا إنها «تخلت تمامًا» عن الفريق.

وأعلن جلاسنر، الجمعة، أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، بعدما حقق مع الفريق كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد على مدار 164 عامًا.

كما أكد عشية مواجهة مضيفه سندرلاند أن المدافع مارك جيهي، قائد الفريق، سينضم إلى مانشستر سيتي، وهو أحدث اللاعبين البارزين الذين رحلوا عن تشكيلته.

وقال جلاسنر لهيئة الإذاعة ‌البريطانية «بي بي سي» عقب مباراة السبت: «أشعر ‌أننا ⁠تُركنا وحدنا تمامًا. لا أستطيع ‌لوم أي لاعب. لقد فعلوا كل ما في وسعهم، وهذا الأمر مستمر منذ أسابيع وشهور الآن».

وأضاف: «هناك 12 أو 13 لاعبًا من الفريق متاحون، ولا نشعر بأي دعم. والأسوأ من ذلك هو بيع قائدنا قبل يوم واحد من خوض مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

واستطرد: «إنه أول أسبوع نتدربه كاملًا منذ شهر ⁠سبتمبر، ثم نبيع قائدنا قبل يوم واحد من المباراة. لذا لا أفهم هذا ‌الأمر بتاتًا».

وتوصل سيتي لاتفاق يدفع ‍بموجبه 20 مليون جنيه ‍إسترليني للتعاقد مع جيهي، الذي كان على وشك الانضمام إلى ‍ليفربول العام الماضي قبل أن تفشل الصفقة في اللحظة الأخيرة.

وكان إبريتشي إيزي، الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد ضد سيتي، انتقل إلى أرسنال في أغسطس الماضي. وقال المدرب: «دائمًا ما التزمت الصمت لكنني لا أستطيع لأنني مضطر للدفاع عن هؤلاء اللاعبين، لأنها كانت المباراة الـ 35 اليوم. إذًا ⁠انفطر قلبك مرتين الموسم الجاري، قبل يوم واحد من المباراة، كان ذلك مع إيزي في الصيف، ومع جيهي الآن».

واستطرد: «ماذا يجب أن أقول للاعبين طوال الوقت؟ ثم أرى الأداء اليوم لمدة 50 أو 60 دقيقة لم يكن الأمر سهلًا مع كل الظروف التي حدثت هنا مع 12 لاعبًا من الفريق.. أنظر إلى مقاعد البدلاء، أنهم مجرد أطفال، وهذا لم يحدث بالأمس فحسب، بل على مدار أسابيع. لهذا السبب أشعر بالإحباط الشديد اليوم».

وردًا على سؤال حول ما ‌إذا كان سيغادر الفريق قبل نهاية الموسم، قال جلاسنر: «لن أفعل ذلك أبدًا. سأبقى مع هذه المجموعة من اللاعبين حتى النهاية».