بايرن يقسو على لايبزيج بخماسية

ردّ فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، على تأخره بهدف أمام مضيفه لايبزيج بتسجيله خماسية، منها ثلاثية في الدقائق العشر الأخيرة ليخرج فائزًا 5ـ1، ويحافظ على سجله خاليًا من الخسارة الموسم الجاري، ومعززًا صدارته، السبت، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري.

وتأخر البافاري في الشوط الأول بهدف البرازيلي رومولو كاردوسو «20»، قبل أن يرد في الشوط الثاني بخمسة أهداف تناوب عليها كل من سيرج حنابري «50»، الإنجليزي هاري كين «67»، جوناثان تاه «82»، ألكسندر بافلوفيتش «85»، والفرنسي ميكايل أوليسيه «88».

وهذا هو الفوز الرابع تواليًا لبايرن منذ تعادله مع ماينز 2ـ2 في المرحلة الـ 14، وفوزه الـ16 مقابل تعادلين الموسم الجاري، معززًا صدارته بـ 50 نقطة، ومعيدًا فارق الـ11 مع وصيفه بوروسيا دورتموند الفائز بصعوبة على سانت باولي متذيل الترتيب 3ـ2 السبت.

ولم يهدر رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني سوى 4 نقاط فقط في طريقهم لمعادلة الرقم القياسي البالغ 50 نقطة بعد 18 مباراة. كما أن رصيد بايرن البالغ 71 هدفًا يُعد رقمًا قياسيًا في هذه المرحلة من موسم الدوري الألماني.

في المقابل، فشل لايبزيج في استعادة المركز الثالث حيث تجمد عند 32 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن هوفنهايم الذي حقق انتصاره الثاني تواليًا على حساب ضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد.